Как «правильно» купить «Десятку»: На что обратить внимание при выборе ВАЗ-2110 – блогер

Сегодня, 05:00

Обзорщик раскрыл проблемные моменты прославленного автомобиля и поделился советами по его покупке.

Блогер Алексей Сердюков подробно описал, на что стоит обращать внимание, приобретая себе ВАЗ-2110. В первую очередь он советует проверить год выпуска стёкол «Десятки», дабы удостовериться в том, что они – оригинальные, и что двери данного автомобиля ещё не менялись. Это важно, поскольку позволяет сделать вывод, что в серьезных авариях ВАЗ-2110 участия не принимал.

Дальше нужно пристально осмотреть колёсные арки автомобиля. В том случае, если на них слишком много «рыжиков», данную «Десятку» блогер советует обойти стороной, поскольку лечить их крайне сложно, и дело может обернуться полноценной заменой отдельных кузовных элементов, что будет стоить очень приличной суммы денег. Очень сильно гниют и нижние стыки дверей ВАЗ-2110, потому потенциальному покупателю стоит осмотреть и их тоже.

Днище и пороги «Десятки» – ещё одна больная тема. В том случае, если водителю «повезёт» купить авто со сгнившим днищем, можно сразу готовить 15-20 тысяч рублей, ведь именно в такую сумму обойдется полноценная переварка всей металлической поверхности. В подкапотном пространстве ВАЗ-2110 также хватает «подводных камней», и, если пропустить их – купить «правильный» автомобиль вряд ли получится.

Речь идёт о заводских наклейках, которые располагаются прямо под крышкой капота. Блогер объясняет, что подделать их практически невозможно, потому в случае их отсутствия рекомендуется также подумать о том, чтобы поискать другую ВАЗ-2110. Тоже самое касается фар и двигателя: «И не забывайте, что заводить машину нужно именно на холодную, потому что именно так она сильнее всего дымит и жрёт масло!».