«Гранта по-японски»: Datsun on-Do за 537 000 рублей впечатлил блогера

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Японский седан из-за своей дешевизны может составить конкуренцию другим бюджетным автомобилям своего класса.

В настоящее время Datsun On-DO пользуется популярностью на российском рынке, так как это очень простой и дешевый автомобиль. Ведущий YouTube-канала «VsyakoRazno» поделился обзором на японский бюджетный седан, впечатливший его.

Подкапотное пространство Datsun on-DO в комплектации Trust II занимает 1,6-литровый 8-клапанный двигатель, выдающий 87 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 5-позиционной МКПП. За такой автомобиль придется выложить 537 000 рублей. Японский седан обзавелся 14-дюймовыми колесными дисками, которые «обули» в резину от Pirelli, а помимо того машина обладает задними барабанными тормозами. Задние фонари тоже привлекли внимание блогера, который отметил их симпатичное оформление.

Что касается интерьера японского «бюджетника», то в нем блогер отметил наличие твердого пластика на дверных картах и передней панели, а также полный электропакет. Руль обшит тоже пластиком, и регулируется только по высоте. В списке опций обзорщик отметил аудиоподготовку, центральный замок, климат-контроль , обогрев заднего стекла и 12-вольтовую розетку. На сиденьях заднего ряда в Datsun on-DO вполне хватит места для ног и головы, но пассажиры более высокого роста при движении будут испытывать дискомфорт. В целом, японский седан очень похож на всем известную LADA Granta, что и подмывает блогера назвать «Датсун» «Грантой по-японски».