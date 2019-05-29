Опасности «вторички»: Блогер назвал ТОП-5 худших автомобилей, предлагаемых подборщиками

Сегодня, 09:02

Популярный обзорщик заявил, что верить автоподборщикам – далеко не лучшая затея, ведь очень часто они советуют полный хлам.

На своём YouTube-канале Dizzlike Channel блогер решил составить список из 5 худших автомобилей, которые чаще всего советуют «профессионалы». Автор видео настойчиво рекомендует обходить данные модели стороной и полагаться исключительно на свой опыт и на «живые» отзывы автовладельцев. Пятое место достаётся прославленному японскому кроссоверу Nissan X-Trail в 31 и 32 кузовах.

В целом большинство «Хитрил» на вторичном рынке можно критиковать за шум вариатора и не лучшую отделку салона, однако у моделей Nissan X-Trail, выполненных в вышеуказанном кузове, всё куда серьезнее: «31-й – это очень тяжелый Ниссан, и вариатор у него не выдерживает даже несчастный 2,0-литровый мотор, ходят они очень редко больше 100 000 километров, да и угоняют их очень часто».

Следом идёт Ford Focus с роботизированной коробкой передач. В целом претензий к американскому бестселлеру не так уж и много, но блогер утверждает, что сцепление на данной модели авто не выдерживает никакой критики, поскольку менять его приходится каждые 60 000 километров: «Будьте готовы тратить по 70 000 рублей на одно только несчастное сцепление!».

Третью строчку в рейтинге занимает Mitsubishi Galant с 1,5-литровым мотором и вариатором. Обзорщик откровенно не понимает, как можно советовать этого «японца» с максимально скромным, «дубовым» салоном. Ещё одной опасностью «вторички» эксперт называет KIA Ceed в кузове универсал. Отвратительный интерьер, отсутствие комфорта, постоянно норовящий развалиться катализатор – список претензий к «корейцу» у блогера очень большой.

«Всю эту пакость недопрофессионалы советуют потому, что её проще подбирать. У них самих в голове – пусто, нормальных машин они вам не найдут», – критикует подборщиков блогер, готовясь назвать «победителя» своего ТОП-5 худших автомобилей. Первое место предсказуемо досталось KIA Rio и Hyundai Solaris, поскольку обзорщик убежден, что предлагать покупателям эти «ведра» – самый настоящий позор, ведь за те же деньги можно взять достойное китайское авто.