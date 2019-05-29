«Не едет, а передвигается»: Блогер рассказал о покупке ВАЗ-2114

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Блогер рассказал, в каком состоянии ему достался ВАЗ-2114 2013 года выпуска за 170 тысяч рублей.

О приобретении ВАЗ-2114 автор рассказал на канале «Абрам TV». Он уточнил, что автомобиль ему достался практически весь в «родной» краске – покрашены были только заднее и переднее крыло. До автора у него было два владельца. Внешность автомобиля тоже почти стоковая, если не считать спойлера на крыше и ветровиков, от которых блогер планирует избавиться. Также ему не понравились боковые зеркала – их он тоже решил заменить.

Приложить руку автор в ближайшем будущем захотел и к интерьеру – убрать «колхозные» сиденья «четырки» с кожаными накидками и поставить более удобные и современные сиденья-ковши. В целом салон ему показался аккуратным и чистым как для 6-летнего отечественного автомобиля. Из опций он отметил наличие подогрева зеркал и сидений, двух передних электростеклоподъемников и штатной магнитолы. Багажник открывается с ключа.

Под капотом ВАЗ-2114 находится 8-клапанный 1,6-литровый двигатель. Блогер отметил, техническое состояние у машины изумительное – по крайней мере, по словам сотрудников автосервиса, где он ее проверял. Однако при выкручивании руля становится похоже, что у «четырки» есть проблемы с приводом – благо, запчасти на нее стоят недорого. Коробка передач работает нормально, а вот тормоза не отзывчивые. Что касается динамики, то машина, по его словам, «не едет, а передвигается».

В комментариях блогеру стали давать советы по дальнейшему тюнингу ВАЗ-2114: «Ставь сиденья от Туарега», «Поставь руль от Приоры», «Поменяй зеркала, ставь от Гранты», – пишут комментаторы. «Не колхозь только», – попросил один из подписчиков.