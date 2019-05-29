«Тотальная экономия»: Главные достоинства установки ГБО на Toyota RAV4 назвал водитель

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Он сделал своего «Равчика» битопливным полтора года назад, и с тех пор ни разу об этом не пожалел.

О своих впечатлениях автомобилист рассказал в сообществе владельцев Toyota RAV4 «ВКонтакте». Как оказалось, достоинств установки газобаллонного оборудования на прославленный японский кроссовер очень много, в то время как недостатков водитель не заметил и вовсе. При этом, речь идёт далеко не об одной лишь экономии на бензине.

В первую очередь, комментатор отметил, что двигатель Toyota RAV4 на газу стал работать гораздо мягче, чем на бензине. На технических осмотрах из автомобиля вытекает масло более темного цвета, которое лишь на пару тонов оттенком отличается от нового, что может говорить о том, что масла мотор «японца» стал потреблять гораздо меньше.

Помимо этого, водитель объяснил, что если устанавливать по-настоящему качественно газовое оборудование, то никаких проблем в дальнейшем у Toyota RAV4 с ним не будет, а средний расход увеличится максимум на 1 литр/100 километров. Очень удобно, что 54-литровый газовый баллон располагается на месте штатной запаски, которую чаще всего водители достают, так что лишнего места в багажнике он не займет.

Подводя итог, владелец Toyota RAV4 уточнил, что ставить ГБО нужно лишь у проверенных мастеров, поскольку только они смогут провести монтаж необходимого оборудования таким образом, чтобы пришлось проделывать в кузове минимум отверстий: «Все прикрутилось к родным местам креплений, а 34 000 рублей, потраченные на это дело, окупились за полгода. Тотальная экономия».