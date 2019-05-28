«Ушатала» бедного «японца»: Блогер осмотрел Mitsubishi Outlander после девушки и ужаснулся

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Обзорщик показал кроссовер после автоледи, которая не просто ездила на этой машине, а еще и училась на ней водить автомобиль.

На YouTube-канале «Сергей Avtopoisk74» появилось видео, в котором блогер осмотрел Mitsubishi Outlander после девушки. Обзорщик ужаснулся, ведь автоледи «ушатала» бедного «японца», пока училась ездить.

Уточним, что речь идет о машине 2012 года, с пробегом в 77 тыс. км, и она не меняла владельца. Автомобиль с 2-литровым 147-сильным мотором и вариатором предлагался на одном из сайтов за 719 000 рублей после того, как был сдан в трейд-ин.

Изначально было непонятно, почему автомобиль имеет столь низкий ценник, однако все стало ясно при осмотре транспортного средства – капот (новый) начал гнить, имеет вмятину и плохую покраску, а его герметик явно перекладывался, одна из фар машины «впала» в бампер, она отваливалась, но припаяна, а внутри плафона просто лежит его осколок. Сам бампер некачественно перекрашен, на авто установлены новые крылья, сделанные в Тайване, и они тоже плохо покрашены, в моторном отсеке кроссовера есть вмятины, появляется ржавчина, течет антифриз.

Продолжение... «Лучше Креты и Кашкая»: Особенности нового Skoda Kamiq раскрыл эксперт Совершенно новый чешский кроссовер в скором времени отправиться завоевывать мировые рынки. «Телевизор» Mitsubishi Outlander перекошен и ржавеет, водительская дверь подкрашена возле зеркала, на крыше облазит краска, наблюдается «шагрень» - неравномерность ЛКП.

Стоит сказать, что автомобиль выглядит так, словно он побывал в ДТП, хотя в объявлении о продаже об этом не говорится.

Салон машины выглядит «не убитым», однако блогер заявил, что рассматривать такой автомобиль как вариант для покупки вообще не стоит, ведь в машине вообще нет ничего целого, если не считать салон. Обзорщик добавил, что через некоторое время после осмотра машины, объявление о ее продаже изменилось – стоимость авто опустили до 679 000 рублей, и не исключено, что в будущем ценник машины еще снизится.