«Новая Гранта или старая Калина?»: Своими ожиданиями от LADA Granta Cross поделился эксперт

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Обзорщик считает, что называть данную модель полноценной новинкой от «АвтоВАЗ» – несколько некорректно.

Думает он так лишь из-за того, что от старой кроссовой версии LADA Kalina, новая LADA Granta Cross будет отличаться лишь внешне, да и то – не так уж и сильно. Блогер Владимир Киян с иронией заметил, что «обожает» политику компании «АвтоВАЗ», в рамках которой они пытаются чуть ли не каждую обновленную модель представить с максимальным пафосом, рекламируя её, где только можно.

«Ниву уже 50 лет выпускают, они поменяли ей только диски и бампера – ну и вот, перед вами новая Нива», – возмущается водитель.

Ожидания от LADA Granta Cross у него примерно такие же пессимистичные, и он уверен, что здесь история повторится. «Что будет нового? А очень легко ответить – ничего!», – как и «Калина», кроссовая «Гранта» получит в своё распоряжение два мотора на 87 и 106 лошадиных сил.

Продолжение... «Не едет, а передвигается»: Блогер рассказал о покупке ВАЗ-2114 Блогер рассказал, в каком состоянии ему достался ВАЗ-2114 2013 года выпуска за 170 тысяч рублей. Насчёт коробки передач информации пока нет, однако блогер допускает, что покупателям предложат две комплектации с классическим гидротрансформаторным «автоматом».

Габаритные размеры и дорожный просвет достанутся «Гранте» всё от той же LADA Kalina Cross, а единственным новшеством можно будет назвать переднюю часть автомобиля: «Новая Гранта или старая Калина? Тут всё очевидно, прогресса нет».