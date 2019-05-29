«Зачем я это поставил?»: Почему нет смысла покупать обвес для Renault Duster, объяснил блогер

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Обзорщик очень пожалел о том, что купил защиту бампера и новые пороги для своего кроссовера.

Желая сделать свой Renault Duster отличным от других, владелец автомобиля потратил внушительную сумму денег на обвес, который пришлось снять уже спустя два года езды. Об этом блогер рассказал на своём канале Dimon Live, объяснив, что сперва купил хромированную защиту бампера из нержавейки, потом такие же пороги и защиту заднего бампера.

Достоинств у данного обвеса оказалось очень мало – существенно изменился внешний вид машины, Renault Duster стал чуть более брутальным, но это всё, как считает водитель, исключительно на любителя. Спереди защита могла, максимум, уберечь бампер от попадания мелких камушков из-под колёс, едущих впереди машин, в остальном же – особого смысла от неё не было.

А вот недостатков уже было куда больше – владельцу Renault Duster с незавидной периодичностью приходилось заниматься полировкой хромовых деталей, да и клиренс автомобиля существенно уменьшился, из-за чего на бездорожье, для которого и предназначен обвес, эксплуатация «Дастера» становилась довольно рискованной затеей, ведь водитель не знал, в какой момент он может зацепиться за ту или иную кочку.

Крюки, на которых держалась защита, постоянно становились причиной зацепов о бордюр, а чтобы нормально разместить обвес для Renault Duster, водителю пришлось жертвовать защитой картера. «Зачем я только это поставил?», – восклицает водитель, уточняя, что за два года эксплуатации данный обвес его максимально утомил.