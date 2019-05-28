«Пересел с Джетты на Крету и остался доволен»: Отзыв о Hyundai Creta записал автолюбитель

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Корейский кроссовер отлично ведет себя в городской черте.

Hyundai Creta пользуется высоким спросом на российском рынке, и многие россияне хорошо отзываются об этом автомобиле. Один автовладелец обнародовал на портале Drom.ru отзыв об использования корейского кроссовера.

Ранее автомобилист ездил на Volkswagen Jetta, но позже решил приобрести Hyundai Creta. После осмотра автомобилей у дилера, решено было приобрести «Крету», оснащенную 1,6-литровым двигателем с мощностью 123 лошадиные силы, приводимый в действие АКПП и передним приводом. На своей Hyundai Creta в комплектации Active владелец наездил 7 500 км. Интересно, что такую машину со всеми дополнениями россиянин приобрел за 1 020 000 рублей.

Автомобилист отметил, что у Hyundai Creta высокая посадка, что приятно поразило его при езде в городском потоке. Помимо того, автомобилисту понравилась простая отделка салона, но при этом стоит отметить хорошую шумоизоляцию, благодаря чему не слышно никаких посторонних шумов. Салон достаточно просторный, и в нем комфортно размещаются пассажиры. Кроме того, автовладелец сообщил, что мультимедийная система, работающая вместе с камерой заднего обзора отлично функционируют, благодаря чему автомобилист с удовольствием сдает назад.

Что касается мотора на Hyundai Creta, то он может заправляться как АИ-95, так и АИ-100, но расход топлива значительно выше, чем на Volkswagen Jetta – 12 литров на 100 км. Также при движении на «Крете» постоянно приходится подруливать, чего на «Джетте» не наблюдается. «Пересел с Джетты на Крету и остался доволен», - закончил отзыв автовладелец