«Лучше Креты и Кашкая»: Особенности нового Skoda Kamiq раскрыл эксперт

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Совершенно новый чешский кроссовер в скором времени отправиться завоевывать мировые рынки.

Недавно на Женевском автосалоне представили новый Skoda Kamiq, поразивший всех своим внешним обликом. Ведущий канала «AutoVesti TV» на YouTube раскрыл все особенности чешского кроссовера.

Skoda Kamiq позиционируется как наиболее компактный и дешевый кроссовер бренда, получивший абсолютно новый дизайн. Над оформлением «Камика»работал новый шеф-дизайнер Skoda Оливер Штефани. Чешский кроссовер обзавелся новыми светодиодными фарами и светодиодными задними фонарями со сложной конструкцией. Интересно, что при взгляде сбоку Skoda Kamiq напоминает приподнятый хэтчбек с увеличенным клиренсом, а размер колесных дисков составляет 18 дюймов.

Багажный отсек Skoda Kamiq получил сервопривод, а его объем достигает 400 литров, но при этом полезное пространство можно расширить за счет складывания задних сидений. В салоне автомобиля блогер отметил прогрессивный мультимедийный центр с внушительным тачскрином, мягкий пластик на дверных картах, панорамный верх, привлекательную отделку передней панели и отличный вид климат-контроля. На сиденьях заднего ряда вполне достаточно места для высоких пассажиров, предназначенного для их комфортного размещения. Эксперт подчеркивает, что ему очень понравился интерьер чешского кроссовера, что он решил оценить автомобиль такими словами: «Лучше Креты и Кашкая».

Под капотом Skoda Kamiq разместились 1- и 1,5-литровые турбодвигатели с производительностью 150 лошадиных сил. Помимо того предусматривается дизель с мощностью на 115 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие МКПП и роботизированной трансмиссией от DSG. Все установки соответствуют всем принятым в Европе экологическим стандартам.