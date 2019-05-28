«Слишком проблемная легенда»: О недостатках ВАЗ-2109 после 3 месяцев езды рассказал блогер

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По словам обзорщика, старая «Девяточка» преподнесла ему массу неприятных сюрпризов.

За 3 месяца, прошедших с момента покупки ВАЗ-2109, блогер с YouTube-канала KRYM RIDERS GARAGE осознал, что недостатков у отечественного автомобиля уж слишком много. Сразу после приобретения, на «Девятке» был отремонтирован карбюратор, заменилось масло, а также была проведена тотальная химчистка салона, поскольку он был крайне грязным и покрыт жирными, масляными пятнами.

Чтобы отчистить залапанный пластик, обзорщику даже понадобилось воспользоваться особыми химическими растворами, поскольку обычной водой или моющими средствами грязь стираться не хотела.

Спустя несколько дней после первичного ремонта, у ВАЗ-2109 перестал работать водительский стеклоподъемник, но это удалось быстро исправить после того, как мастера разобрали дверную панель и смазали направляющие: «Проблем конечно хватает». И это ещё был далеко не конец, поскольку всего лишь через пару недель у ВАЗ-2109 появились проблемы с включением мотора.

Продолжение... «Такое чувство, будто сзади якорь привязали»: О необходимости «перепрошивки» LADA Vesta рассказали в сети Водители убеждены, что стоковая «Веста» как не ехала, так и не едет – и обкатка ничего не меняет. Двигатель заводился, однако, чтобы двинуться с места, водителю приходилось постоянно совершать короткие нажатия на педаль газа, поскольку иными способами автомобиль не хотел ехать ни в какую.

«Иногда она едет нормально, а иногда – еле как. И непонятно, когда появится та или иная проблема», – отмечает автомобилист.

У водителя даже сложилось чувство, что эта несчастная «девяточка» будто бы живёт своей жизнью и заводится лишь тогда, когда у неё, якобы, хорошее настроение. «Легенда какая-то слишком проблемная. Единственное, к чему претензий нет – это салон. После мойки он стал таким чистым, каким не бывало с самого завода, наверно», – неутешительный итог подвел автор видео.