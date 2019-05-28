«Такой себе японский УАЗ»: Об основных минусах подержанного Mitsubishi Pajero рассказал блогер

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Обзорщик поделился его основными проблемами и обсудил, действительно ли «японец» так хорош.

В своём видео на канале SecretcaR Channel блогер показал Mitsubishi Pajero 4-го поколения, дорестайлинговой версии. 10-летний японский кроссовер с 3,2-литровым дизельным мотором ев 165 лошадиных сил отличается внушительным количеством минусов, однако и положительных моментов у него тоже хватает.

Самым слабым местом «японца» обзорщик называет головную оптику: «Светят штатные фары плохо, аж совсем. Чаще всего меняют на линзы получше». Дизельный силовой агрегат Mitsubishi Pajero блогер назвал достаточно надежным вариантом, есть лишь небольшие проблемы по датчику давления турбины, а также в наличии – привередливость в выборе бензина: 92-й автомобилю очень «не нравится», потому блогер рекомендует заливать 95-й.

Сильной стороной «Паджерика» автор видео называет наличие двух аккумуляторов, которые обеспечивают машине ровную работу даже в максимально морозную погоду. Сразу после покупки стоит озаботиться чисткой или удалением ЕГР, а также осмотром рейки – она у Mitsubishi Pajero IV откровенно слаба и любит стучать время от времени.

Ещё одна проблема кроссовера заключается в не лучшем лакокрасочном покрытии, из-за которого краска начинает сильно облазить уже на первых годах активной эксплуатации автомобиля: «И не забываем про вкладыши. Есть с ними такая проблема, от которой они так и не избавились».

Подводя итог, автомобилист назвал Mitsubishi Pajero крайне достойным кроссовером, который, впрочем, лишен множества премиальных функций, свойственных автомобилям его уровня: «Такой себе японский УАЗ, который и выглядит хорошо, и опций достаточно, но все равно чего-то будто не хватает».