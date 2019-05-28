«АвтоВАЗ победил»: О буднях обкатки LADA Vesta Sport рассказал владелец

Сегодня, 20:00

Машина «ладовода» проехала всего 5 000 км, однако это не помешало автомобилисту узреть достоинства и недостатки транспортного средства.

На YouTube-канале MrKoss174 появился ролик, в котором владелец LADA Vesta Sport рассказал о буднях обкатки машины. В целом он доволен машиной, она отлично ведет себя на трассе и, по мере того, как седан обкатывается, в нем наблюдаются своего рода улучшения. К примеру, ранее заметно скрипевшие колодки со временем стали скрипеть меньше. Кроме того, расход топлива падает, и сейчас он составляет 12-13 л по городу. Также по словам рассказчика, «АвтоВАЗ победил» одну из главных проблем мотора 1.8 – «масложорство».

Говоря о LADA Vesta Sport рассказчик не умолчал о минусах машины. К примеру, она наделена некачественным ЛКП переднего бампера. Кроме того, автомобиль имеет небольшой радиус разворота, что не всегда удобно на парковках. Говоря о плюсах LADA Vesta Sport рассказчик обратил внимание на комфорт машины, хорошую управляемость, эффективную подвеску (с обкаткой становится мягче).

К слову, LADA Vesta Sport остается одной из самых противоречивых машин на отечественном авторынке. Седан эффектно выглядит, однако потребителя смущает, что за миллион рублей «АвтоВАЗ» предлагает к покупке транспортное средство с устаревшим мотором 1.8, «раскачанным» всего до 145 л.с. Многие автомобилисты считают, что за такие деньги лучше приобрести иномарку, ведь современный рынок в РФ позволяет это сделать.

Кроме того, в машине есть нелогичные доработки, которые не сделали ее лучше, но добавили ей стоимости, что также отталкивает потребителя. К примеру, Vesta Sport получила расширенную «колею». Такое решение незначительно повлияло на облик седана, но сделало его дороже.