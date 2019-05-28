«Где обещанная ржавчина?»: Чем так хорош новый Chery Tiggo 3, рассказал блогер

Сегодня, 11:30

Популярный блогер пришел к выводу, что китайский автопром научился делать машины не хуже прославленных японцев.

Об этом он рассказал на своём канале Dizzlike Channel, попытавшись объяснить, чем так хорош кроссовер Chery Tiggo 3. Данный экземпляр преодолел свыше 20 000 километров по самым тяжелым дорогам, снегу, грязи и горам, потому водителю было максимально интересно попытаться оценить его состояние и сделать выводы о том, действительно ли он ни в чём не уступает своим японским конкурентам.

Обзорщик сразу признался, что видит в Chery Tiggo 3 – Toyota RAV4 первого поколения, однако данный факт его не сильно смущает, поскольку заимствование элементов экстерьера или даже целой базы – вполне нормальная тема для 2019 года, особенно в том случае, если «клон» умудряются сделать круче оригинала. Силовая установка в виде бензинового мотора и вариатора – серьезный плюс «китайца», хоть и такая КПП может отпугнуть неподготовленных водителей.

«Нужно смириться с тем, что Китай научился делать хорошие вариаторы. Как это получилось? Я не знаю», – заявляет блогер. В лучшую сторону Chery Tiggo 3 выделяется и надежностью конструкции. Несмотря на 12 месяцев жесткой эксплуатации, даже дверца багажника в раскрытом состоянии не провисает: «А теперь сравните это с Равчиком и всё поймёте».

Надежность и беспроблемность кузова китайского автомобиля – это ещё один его плюс. Ни о каких «рыжиках» или «жучках» говорить не приходится, заводской антикоррозийной обработки Chery Tiggo 3 с головой хватает для того, чтобы позабыть о вопросах ржавчины на длительное время: «А где обещанная ржавчина? Что тут можно сказать: хороший, честный автомобиль за 900 000 рублей!».