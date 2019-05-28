«Такое чувство, будто сзади якорь привязали»: О необходимости «перепрошивки» LADA Vesta рассказали в сети

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Водители убеждены, что стоковая «Веста» как не ехала, так и не едет – и обкатка ничего не меняет.

В сообществе «Вестоводов» соцсети «ВКонтакте» один из автомобилистов решил поинтересоваться, как ему быть, если сейчас у его LADA Vesta проходит период обкатки, в ходе которого машина едет крайне плохо. Водитель боялся, что ситуация не станет лучше, даже когда он накатает хотя бы пять тысяч километров на своей машине: «У кого на каком пробеге раскрылась Ласточка? Что с резвостью делать – неужели обязательно прошивать?».

И комментаторы в сети заявили, что необходимость «перепрошивки» у LADA Vesta скорее есть, чем нет, поскольку «раскрывается» она крайне редко, и есть вероятность, что владельцу непрошитого автомобиля можно будет позабывать о приличной динамике. Нашелся водитель, уточнивший, что у него машина стала ехать чуть лучше, когда пробег превысил 20 000 км, но в сети парировали, что это – слишком серьезный показатель, который не каждый вытерпит.

«А до 20 000 км что делать? На велосипеде кататься вместо Весты? Он-то не намного медленнее будет!», «После обкатки трогается, как корова», «Проехал 500 километров. Такое чувство, будто сзади якорь привязали», – жалуются владельцы LADA Vesta, объясняя, что чип-тюнинг для этого автомобиля – единственное спасение: «Шить двигатель нужно, 100%. На стоке как не ехала, так и не едет».