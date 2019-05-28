«Экономнее LADA Vesta!»: О реальном расходе УАЗ «Патриот» рассказал блогер

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Обзорщик раскритиковал тех, кто жаловался на чрезвычайную «прожорливость» российского внедорожника.

Автоблогер Павел Кабанов в 2017 году уже испытывал УАЗ «Патриот», чтобы определить его реальный расход. Тест-драйв проходил в идеальных условиях: на стоковой, шоссейной резине, после обкатки, с идеальным давлением в колёсах и тд. Сейчас же, популярный обзорщик решил сделать то же самое, но уже с внедорожными покрышками, экспедиционным багажником на крыше и загруженном багажном отделении внедорожника.

Заправляться водитель решил 92-м бензином, и изначальное его предположение заключалось в том, что итоговый средний расход составит порядка 13-14 литров на 100 километров. После круга по МКАД бортовой компьютер УАЗ «Патриот» бодро отрапортовал о том, что расход бензина равен 6,9л/100 км, однако автолюбитель этому не поверил и направился на заправку, чтобы самостоятельно и максимально точно все вычислить.

Продолжение... «Крутой даже в базе!»: Hyundai Santa Fe в начальной комплектации оценил блогер Корейский кроссовер легко может претендовать на звание бестселлера в своем классе. Таким образом, реальный расход УАЗ «Патриот» составил 7,8 литра на 100 километров, и блогер поделился советами о том, как можно достичь таких цифр.

В первую очередь он признался, что немного перекачал колёса, что не должно ускорить износ резины в том случае, если выбрана она с умом, а не самая дешевая. Помимо этого, водитель применял особую технику вождения внедорожника, которую сейчас мало кто использует.

Данный метод носит название импульсно-скользящего движения, и заключается в том, чтобы резко разгоняться до заданной скорости, после чего – отпускать педаль газа и продолжать ехать по инерции. Наконец, последняя рекомендация заключается в том. Чтобы придерживаться не очень высоких скоростей – что средней, что максимальной. «Экономнее LADA Vesta!», – хвастается восторженный блогер.