«Не быть АвтоТазу машиной никогда»: Чем Hyundai Creta лучше LADA XRay Cross, объяснили в сети

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Комментаторы в сети убеждены, что сравнивать два этих автомобиля – пустая затея.

Об этом они рассказали на одном из авто-форумов, объяснив, чем конкретно Hyundai Creta круче LADA XRay Cross, и почему покупать стоит исключительно «корейца». Один из автомобилистов похвастался, что недавно был в салоне, где ему удалось устроить для «Иксрея» небольшой тест-драйв. Водителю показалось, что при клиренсе в 215 мм машина держится на трассе довольно неплохо, да и в повороты заходить не страшно: «Улучшилась динамика, маневры идут легко».

Впрочем, подобный оптимизм в адрес LADA XRay Cross 2019 года выпуска посетители форума разделять отказались. Комментаторы отмечают чересчур простой салон «Хрюндика», ругают за высокий ценник, который уже почти достигает 1 000 000 рублей, а также за отвратительную проходимость, в то время как Hyundai Creta лишена всех этих недостатков: «Как клиренс не задирай – нормальный кроссовером ему не стать никогда».

Помимо этого, двигатель у Hyundai Creta достаточно современный и беспроблемный, а вот у XRay с силовыми агрегатами и их эксплуатацией хватает назойливых проблем: «Мотор из прошлого века, а масло кушает не хуже немцев. Да и эргономика – явно от французов, такая же бестолковая». В то время, как «Крета» может похвастать оригинальным, привлекательным экстерьером и удачным оснащением – у его конкурента нет даже этого.

«Не быть АвтоТазу машиной никогда. Нужно было выпускать его на 8-10 лет раньше, сейчас Иксрей безнадежно устарел», «Крета лучше во всём!» – подвели итог отечественные автолюбители.