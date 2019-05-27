«Правильный Sandero»: Обзор на Renault Clio 3 записал блогер

Сегодня, 20:00

В своё время субкомпактный «француз» пользовался огромной популярностью в Европе, где ценится практичность. Россиянам уже несколько лет «впаривают» похожую, но куда менее качественную модель, считает обзорщик.

Ведущий канала Dizzlike Channel записал обзор на Renault Clio 3, сходивший с конвейера по 2012 год. Блогер подчеркнул, что эту машину не стоит путать с Sandero, ведь последний собран не из нормального металла и отличается рядом удешевлений.

На обзоре был продемонстрирован Renault Clio с 1,4-литровым мотором, выдающим 100 лошадиных сил, и 4-ступенчатый автоматической коробкой передач DP0. Как отметил эксперт, эту КПП многие россияне не любят, но при должном обслуживании она вполне надёжна.

В максимальной комплектации эта модель радует наличием опции «свободные руки». Открыв дверь, можно в очередной раз убедиться, что это «правильный Sandero», считает блогер. Для отделки были использованы качественные материалы. Несмотря на немалый пробег в 120 000 км, руль не перешивался, но выглядит как новый. При этом каждая кнопочка находится на своём месте.

Объём багажника составляет честные 300 л, а его дверь открывается очень высоко, что делает погрузку удобной для людей любого роста.

Прокатившись на Renault Clio, блогер похвалил машину за отличный радиус разворота, энергоёмкую подвеску и хорошую управляемость. Однако у модели есть и минусы, к котором относятся слишком маленькие зеркала и тесноватый задний ряд.