Подмотал изолентой и все прошло: «Кретаводы» обсудили шумы в Hyundai Creta

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На тематическом форуме владельцев корейского кроссовера появилась один из пользователей сообщил, что в его машине появились стуки, в ответ на что автомобилисты поделились с «коллегой» опытом.

«Кретаводы» обсудили шумы в Hyundai Creta после того, как один из форумчан сообщил, что в его кроссовере недавно появился странный стук в районе заднего правого колеса. Проблема проявляется на мелких неровностях, и звучит так, словно колесо откручено. Звук также появляется, если машину раскачивать в бока руками. Проверка на подъемнике на СТО ничего не показала, специалисты сообщили, что всё в норме, стойки не потёкшие. Чашки были вычищены от мелких камней, однако стук остался. Рассказчик уточнил, что его авто проехало всего 7 тыс. км. Также инициатор дискуссии отметил, что в багажнике машины греметь нечему, а еще добавил, что на других форумах интересовался о проблеме, но в ответ автомобилисты грешили на стойки стабилизатора. Однако стойки были проверены на подъемнике, и неисправностей не было найдено.

Форумчане дали несколько советов: «катайся по плохой дороге и проверяй», «слушай багажник, там что-то наверняка болтается», «проверь затяжку колес». Один из пользователей отметил, что на подъемнике колеса авто вывешиваются, и при таком положении не всегда виден люфт стоек. А потому, проверять стойки лучше на сжатой подвеске. Стоит сказать, что большинство форумчан склоняется к тому, что именно стойки стабилизатора издают неприятные звуки, однако один из пользователей в описанной ситуации вообще легко отделался. Он сообщил, что тоже столкнулся с аналогичной проблемой, но искал источник шумов в салоне. Автомобилист откинул задние спинки сидений, подмотал изолентой по одному обороту на скобы защелок, и все прошло – стуки больше не беспокоили находчивого «кретавода».