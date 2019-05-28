«Крутой даже в базе!»: Hyundai Santa Fe в начальной комплектации оценил блогер

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Корейский кроссовер легко может претендовать на звание бестселлера в своем классе.

Hyundai Santa Fe достаточно востребованный автомобиль на российском рынке, благодаря внешности и параметрам. Ведущий канала «VsyakoRazno» оценил корейский кроссовер и подробно рассказал об его особенностях.

Блогер внимательно осмотрел Hyundai Santa Fe в базовой комплектации Family и отметил, что машина неплохо смотрится в белом цвете. Подкапотное пространство «корейца» занимает 2,4-литровый двигатель с производительностью 188 лошадиных сил, приводимый в действие 6-позиционной АКПП и системой полного привода. За такой автомобиль придется выложить 2 105 000 рублей.

Во внешности корейского кроссовера блогера привлекла хромированная окантовка боковой части, защитный пластиковый обвес, светодиодные фары и гармонично сделанная задняя часть. Помимо того, обзорщика порадовали двери на «Санта Фе», полностью закрывающие пороги, благодаря чему пассажиры и водитель не смогут выпачкаться.

При осмотре салона Hyundai Santa Fe в комплектации Family блогера приятно поразили большой проем, полный электропакет и мягкий пластик на дверной карте. Сиденья в салоне «корейца» получили тканевую обшивку, но при этом оформление кресел не сильно пришлось автору видео по вкусу. Мультифункциональный руль, регулируемый в двух плоскостях, прогрессивный мультимедийный центр, климат-контроль, всевозможные подогревы обеспечивают дополнительный комфорт корейскому кроссоверу.

Пространство на сиденьях заднего ряда в Hyundai Santa Fe блогер оценил как большое – высокие пассажиры смогут удобно разместиться, но при этом для них предусмотрены 12-вольтовые розетки и воздуховоды. Отсутствие центрального тоннеля в задней части интерьера позволит спокойно расположиться среднему пассажиру, что тоже порадовало блогера. «Крутой даже в базе!», - подчеркивает обзорщик.