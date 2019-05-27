«Белорусский Киллдозер»: В сети обсудили апокалиптический тюнинг ГАЗ-24

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Владелец 24-й «Волги» из Беларуси решил порадовать своего сына и превратить советский автомобиль в броневик из компьютерной игры.

Как рассказал на своем канале блогер Георгий Белов, эффектная броня с застекленными бойницами и имитацией оружейных стволов, на которую ушло четыре металлических листа и бессчетное количество часов сварки, не заменяет стоковый кузов «Волги», а как бы надета на него сверху. При этом держится она на специальном каркасе, опоясывающем ГАЗ-24 и сваренном из труб.

Усиливать динамику почти 3-тонного автомобиля владелец не стал, оставив под капотом стандартный 402-й двигатель мощностью в 100 л.с. Прокатившись на самодельном броневике, блогер заявил, что это автомобиль-праздник, в котором просто развлекаешься от того, что будто бы управляешь кинореквизитом.

Части пользователей «броневолга» пришлась по душе: «Прикольный аппарат изобрели», «Очень эффектно смотрится», «Зачетная зомби-тачка», – пишут они. «Безумный Газ», «Белорусский Киллдозер», – стали придумывать названия «Волге» другие комментаторы.

Но некоторые пользователи посчитали оттюнингованный ГАЗ-24 «лютым колхозом». «Смысл этого жесть-мобиля – доехать до первого пункта приема металла», «Доктора приглашали? Это же диагноз» – подвергли они критике автомобиль. «Если калаш пробить сможет, то дальше и говорить не о чем», – усомнился подписчик в том, насколько бронированной получилась «Волга».