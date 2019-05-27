«Нива все-таки лучше»: Что могут LADA 4x4 и УАЗ «Хантер» на бездорожье показали блогеры

Сегодня, 17:15

Проходимость российских внедорожников оценили на экстремальном бездорожье.

УАЗ «Хантер» и LADA 4x4 являются прямыми конкурентами, но мало кто знает, как они ведут себя на бездорожье. Блогеры с канала «Палыч Live» вывели автомобили на пересеченную местность, чтобы сравнить их.

УАЗ «Хантер» оснащается 39-дюймовыми колесами и резаными колесными арками, в то время как прославленная «Нива» обзавелась 32-дюймовыми колесами. Сначала внедорожники испытали на песчаной горке, которую оба автомобиля легко преодолели.

На следующей возвышенности «Хантер» и LADA 4x4 тоже показали себя хорошо – внедорожники запросто выбрались на бугор. Далее УАЗ «Хантер» и «Нива» протестировали на еще одном песчаном подъеме, который обе машины с легкостью преодолели. Интересно, что в гонке на песке сначала оба автомобиля пришли одновременно, но во втором заезде LADA 4x4 «сделала» «Хантер».

«Нива все-таки лучше», - так отозвались блогеры. При движении по более глубокой грязи, и УАЗ «Хантер», и LADA 4x4 застряли. Но на другой поверхности, заполненной меньшим количеством грязи, оба внедорожника легко проходят.