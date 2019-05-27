«Жигули на случай апокалипсиса»: ВАЗ-2106 в комплектации «полный фарш» показал мастер

Сегодня, 13:01

Необычную «шестёрку» заснял на видео блогер.

Автор YouTube-канала «Алексей Орел» опубликовал свежее видео, в котором фигурирует ВАЗ-2106 в комплектации «полный фарш». Дело в том, что «шестёрка» укомплектована самыми необычными приспособлениями, которые позволят водителю выжить в трудных условиях.

Так, в подкапотном пространстве ВАЗ-2106 лежат запасные свечи зажигания, а также гаечные ключи и перчатки – на случай, если вдруг понадобится замена. Но самое интересное находится внутри.

Заглянув в салон «Жигулей», блогер увидел набор самых необычных вещей – вместе лежали бензонасос, лопата, еда, деньги и даже оружие. «Ружьё, конечно, куда ж без него!», – шутит мастер.

Далее блогер решил проверить, что же находится в багажном отсеке «шестёрки». Но и здесь ВАЗ-2106 не отстал – в багажнике, помимо запаски и технических жидкостей, оказались и дрова.

«Жигуль на случай апокалипсиса», – так назвал «шестёрку» блогер.