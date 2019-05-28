Что ждет автовладельцев: Главную проблему Renault Duster назвал блогер

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Внедорожник должен быть рассчитан на жесткие условия эксплуатации, однако обладателям «Дастеров» может не повезти.

На фоне немалых положительных черт и характеристик Renault Duster, у автомобиля, особенно в зимнее время, «вылазит» одна серьезная проблема, с которой приходится разбираться, и касается она ГУР. Об этом, а также других более мелких недочетах после очередного года эксплуатации рассказал владелец «Дастера» - автор YouTube-канала «max tee».

Протечки шлангов гидроусилителя руля на ждут многих владельцев французского кроссовера. С этой серьезной проблемой столкнулся и автор. Его авто в сильные зимние морозы эксплуатировалось в режиме регулярного автопрогрева, однако шланг ГУР все равно дал течь. При этом наличие проблемы обнаруживается не сразу, ведь датчики жидкости в бачке отсутствуют, а только тогда, когда бачок практически опустошается и ГУР начинает работать без масла. Первый признак – это сильный гул, а под капотом и под машиной явно видны потеки и брызги.

При этом, если Renault Duster на гарантии, по поводу обследования и ремонт необходимо обращаться только в официальный сервисный центр, что затруднительно, когда от города с сервисом находишься достаточно далеко, а на улице мороз -30°С. Однако выручает «Рено-ассистент» - помощь на дороге. Они помогли транспортировать авто с протекающим ШВД в сервис.

Продолжение... «От добра добра не ищут»: О «болячках» Mitsubishi Pajero IV рассказал блогер По словам эксперта, у данного внедорожника поколения меняются, но «болячки – те же», однако автомобиль не лишен достоинств. В сервисном центре шланг ГУР и масло заменили в течение 3 часов. Сам ГУР не пострадал, а в целом при такой проблеме дорогой ГУР можно «спалить».

Стоимость ШВД ГУРа на Renault Duster составляет 26-28 тысяч рублей, если менять не по гарантии. В сервисном центре Renault подтвердили, что участились случаи заводского брака «трубок» на «Дастерах» и не только.

Также блогер отметил такой недостаток некачественной сборки «Дастера», как «дребезжание» в руле при езде по неровностям и повороте с наездом на кочку, издаваемое подушкой безопасности.