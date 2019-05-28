«От добра добра не ищут»: О «болячках» Mitsubishi Pajero IV рассказал блогер

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По словам эксперта, у данного внедорожника поколения меняются, но «болячки – те же», однако автомобиль не лишен достоинств.

На YouTube-канале «Petrovich Авто-Подбор» появился ролик, в котором блогер откровенно высказался о Mitsubishi Pajero IV. На рассмотрение обзорщик взял машину 2013 года. По словам ютубера, в случае с обсуждаемой моделью, девиз японского автопроизводителя такой: «От добра добра не ищут», ведь в машине мало что меняется с годами, и она не подойдет тем, кто желает «хайтека».

Однако, это можно рассматривать и как минус, и как плюс, ведь во внедорожнике применены проверенные технические решения, которые окажутся по душе тем, кто ищет поистине надежный транспорт. К примеру, в силовой линейке «вездехода» есть бензиновый 3-литровый мотор, которому уже 20 лет – он проверен временем, беспроблемный, имеет кованный коленвал, и его распредвалы «идут» через шестерни. То есть конструкция агрегата достаточно простая и продуманная, а потому он реже ломается.

На рассматриваемом экземпляре Mitsubishi Pajero IV установлен бензиновый двигатель 3.8 на 250 л.с., и он «попадает в налог», а потому, отечественные автомобилисты нередко колеблются с выбором агрегата между 3.0 и 3.8. По словам рассказчика, конструктивно эти двигатели очень похожи, а последний получил больший объем, а потому, обе силовые установки – надежные, а отличаются расходом топлива.

Еще у Mitsubishi Pajero IV есть дизельный агрегат 3.2 на 165 л.с., и он, по словам автора, «тоже динозавр», ведь используется японцами с 1999 года в практически неизменном виде. По надежности он такой же, как и бензиновые моторы модели.

По словам блогера, невзирая на то, что речь идет о четвертом Mitsubishi Pajero, «болячки» у него остались третьего поколения модели. К примеру, в машине не решили проблему с болтами регулировки сход/развала, которые приходится срезать «болгаркой». А все потому, что «ходовка» Pajero IV практически та же, что у предшественника. Однако и в этом автор видит плюсы, ведь все «болячки» третьего Pajero уже хорошо известны, и мастера знают, как с ними быть.

Из минусов Mitsubishi Pajero IV блогер также выделил открывающуюся в сторону багажную дверь, ее обвисающие со временем петли, сильно выступающий назад бампер, мешающий погрузке вещей в багажник. Так или иначе, машина наделена вместительным и комфортным салоном.