Во сколько обходится «десятка»? О затратах на содержание ВАЗ-2110 рассказал владелец

Сегодня, 12:50

ВАЗ-2110 может стать альтернативой современным LADA, но дешевле ли его содержать? Об этом рассказал блогер.

На YouTube-канале «Tatarin YouTube» блогер рассказал о затратах на содержание ВАЗ-2110, который он приобрел пять месяцев назад. «Десятка» на 15-дюймовых колесах с белыми крашеными дисками вид имеет более солидный, чем на полностью черных 14-х, поэтому весь комплект был заменен. Резина обошлась блогеру в 4 тысячи рублей.

Также при покупке машины имела «ржавые» дефекты лакокрасочного покрытия, поэтому автовладелец своими руками ее перекрасил. Затраты на покраску составили около 3,5 тысяч рублей.

Были заменены задние фары (теперь «стоят» фары Bogdan) и «стопы». Цена вопроса замены составила порядка 2 тысяч рублей. Новые номерные рамки обошлись в 300 рублей. Фальшпороги – 400 рублей. Подержанные кожаные чехлы удалось приобрести за 1000 рублей, а заднее стекло затонировать за 600 рублей (боковые стекла тонировались своими руками). Замена капота обошлась в 300 рублей.

Под капотом ВАЗ-2110 практически ничего не менялось, кроме масла, тормозной жидкости, аккумулятора и генератора. А вот на то, чтобы «переварить» днище, потребовалось 5 тысяч рублей.

Продолжение... 15-летняя эпоха «Шнивы»: Блогер провел тест-драйв самой первой Chevrolet Niva 2005 года Отношение к продукции российского автопрома может быть различным, однако народные любимицы, такие как «Шнива» и «Нивы», не могут остаться незамеченными, в том числе благодаря... Для салона были куплены солнцезащитные шторки за 1000 рублей.

За 5 месяцев эксплуатации «десятка» прошла 24 тысячи км, а это постоянные затраты на бензин. Также переоформление и ТО при покупке обошлись в 7,7 тысяч рублей.

Подводя итог, владелец подержанной «десятки» отметил, что за пять месяцев вложил в автомобиль 53,3 тысячи рублей, чтобы получилась «нормальная пацанская тачка», и это не считая затрат на заправку.