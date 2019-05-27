15-летняя эпоха «Шнивы»: Блогер провел тест-драйв самой первой Chevrolet Niva 2005 года

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Отношение к продукции российского автопрома может быть различным, однако народные любимицы, такие как «Шнива» и «Нивы», не могут остаться незамеченными, в том числе благодаря некоторым уникальным особенностям.

Первый экземпляр российского компактного семейного внедорожника Chevrolet Niva сошел с конвейера в 2002 году, сразу же начав пользоваться популярностью у «нивоводов» и не только. Подкупал стильный дизайн и улучшенные технические характеристики по сравнению с обычной и привычной «Нивой» – ВАЗ-2123.

Хотя, как отметил обозреватель YouTube-канала «Иван Зенкевич Pro Автомобили», дизайн концепта «Шнивы», по сути, представляющего собой рестайлинговую модель ВАЗ-2123, практически один в один похож на Honda HR-V, созданную японцами после посещения их делегацией проектного отдела «АвтоВАЗ».

На самом деле, от ВАЗ-2123 Chevrolet Niva отличает не так много: фирменная «шевролетовская» радиаторная решетка с логотипом, сцепление, главный тормозной цилиндр, ГУР ZF, тканевый салон и другой «пластик».

Блогер отметил, что «Нивы» уникальны хотя бы тем, что это первые в мире полноприводные внедорожники с несущим кузовом. Начало продаж планировалось на конец 90-х, однако в трудные кризисные времена «руку помощи» протянули американцы из GM с предложением совместного производства. Так «родилась» новая «Нива» – Chevrolet Niva, которая на 90% всегда оставалась отечественной.

Блогер провел тест-драйв самой первой Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Под капотом тестируемой модели располагается 1,6-литровый 80-сильный инжекторный мотор. Салон модели, по словам блогера, представляет собой нечто среднее между «четыркой» и «десяткой». До «сотни» «Шнива» разгоняется за 19 секунд, но такому авто быстрее и не нужно, да и в целом оптимальная скорость составляет 90-100 км/ч. Удлиненный кузов не «козлит» на неровностях, устойчивость хорошая. Несмотря на уменьшенный на 5 мм клиренс, проходимость отличная. В целом блогер отметил, что для 90-х и начала 2000-х Chevrolet Niva – достойное решение, за которое «не стыдно» даже перед иностранным автопромом.