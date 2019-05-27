«Это был не генератор»: Как отремонтировать троящую Mazda 6 поведал владелец

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В автомобиле рассказчика пропадала мощность, а обороты «плясали», однако причину проблемы удалось найти далеко не сразу.

На YouTube-канале MM CARS появилось видео, в котором блогер рассказал, как отремонтировать троящую Mazda 6 первого поколения. Владелец иномарки поведал, что она начала «дергаться», обороты «жили своей жизнью», а еще в авто появились посторонние шумы.

Когда автор обратился к мастерам за помощью, они в течение суток «выяснили», что проблема кроется в нерабочем генераторе, однако блогер подчеркнул, что неисправность диагностировалась без стенда. Однако, позже стало понятно – «это был не генератор». Дело в том, что рассказчик после общения с мастерами купил подержанный генератор за 3500 рублей, установил на машину, а проблема осталась. Да, посторонние звуки исчезли, и дергать авто стало меньше, однако при включении режимов D или R на селекторе КПП, иномарка по-прежнему троила, а обороты «плавали». Более того, когда автор протестировал старый генератор у других мастеров на стенде, оказалось, что деталь была исправной.

С учетом того, что неисправность проявляется при включении режимов D или R, эксперты предположили, что проблему стоит искать в КПП, и посоветовали проверить уровень трансмиссионного масла, а также давление в «коробке». Проверка не показала отклонений, и тогда рассказчик отправился к другому мастеру на диагностику. Последний выявил «пропуски» в третьем цилиндре, после чего автомобилист попробовал поменять местами свечи, но безрезультатно – иномарка продолжала троить.

Практически все варианты проблемы были проверены, и автомобилист понадеялся, что неприятность может провоцироваться работой катушки зажигания. И действительно, ее замена дала положительный результат. Интересно то, что для ремонта была куплена катушка от Ford Focus. Она обошлась рассказчику в полторы тысячи рублей.

Напомним, Mazda 6 первого поколения выпускалась с 2002 по 2006 годы. Силовую линейку авто представляют моторы 1.8-2.3 тягой 120-161 л.с., дизельные агрегаты 2.0 отдачей 120-136 л.с., а также 3-литровый двигатель на 230 л.с. – для американского рынка. На вторичном рынке России «живой» экземпляр модели в среднем стоит 400 000 рублей.