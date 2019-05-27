«Нива валит»: Максимальные возможности LADA 4x4 Urban 5D раскрыл эксперт

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Российский пятидверный внедорожник оценили при движении на дороге.

Большое количество россиян не против приобрести LADA 4x4 Bronto, не не знают обо всех способностях этого внедорожника. Ведущий канала «Z Drive» на YouTube раскрыл максимальные возможности данной версии «Нивы» на трассе.

Эксперт организовал тест-драйв пятидверной LADA 4x4 Urban в комплектации 5D, чтобы узнать, что может этот автомобиль на трассе. Интересно, что подвеска, колесные диски, а также силовые параметры не изменились в сравнении со стандартной версией «Урбан». Подкапотное пространство «Нивы» в такой комплектации по-прежнему занимает все тот же «вазовский» двигатель объемом 1,7 литра с мощностью 83 лошадиные силы, работающий вместе с 5-позиционной МКПП и полным приводом.

Мощности двигателя на данной «Ниве» не хватает на трассе, но при этом автомобиль может развивать предельную скорость до 142 км/ч вместо завяленных 137 км/ч по паспорту. Интересно, что LADA 4x4 Bronto 5D уверенно «держит» дорогу, что приятно поразило блогера. Помимо того, российский внедорожник прекрасно справляется с поворотами и не имеет наклонностей к крену. «Нива валит!», - оценил машину эксперт.

Поведение LADA 4x4 Urban в комплектации 5D на трассе достаточно хорошее, а управляемость оказалась на высоте – автомобиль легко разгоняется и при этом быстро замедляется. Энергоемкая подвеска на «Ниве» обеспечивает плавный и мягкий ход – на дороге не наблюдается никакой раскачки или других отрицательных явлений. Однако, несмотря на все это, вседорожный потенциал такого российского внедорожника значительно ниже чем, у других версий.