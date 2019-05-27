«Безотказный как автомат Калашникова»: Откровенно об KIA Ceed высказался блогер

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Специалист взял на рассмотрение универсал 2016 года, и рассказал, что хорошего в этой машине, а также раскрыл ее слабые стороны, и поведал об особенностях ее эксплуатации.

На YouTube-канале Oem-zap появился ролик, в котором блогер откровенно высказался об KIA Ceed. Рассказчик заявил, что этот автомобиль «надежный как танк и безотказный как автомат Калашникова», однако не лишен нюансов.

Говоря о плюсах обсуждаемого KIA Ceed, блогер обратил внимание на 528-литровый багажник (расширяется до 1642 л при сложенных задних креслах), продуманный моторный отсек (предоставляет легкий доступ ко всем важным узлам). Авто оснащено мотором 1.6, и этот двигатель, по словам владельца машины, дает необходимую динамику, в отличие от мотора 1.4. Также владелец универсала очень доволен управлением модели.

Говоря о слабых местах KIA Ceed, блогер отметил, что потребитель нередко отказывается от покупки данной модели в силу ненадежности ее катализатора. Он склонен к разрушению и, если даже небольшой его фрагмент попадает в мотор, последний может «умереть». Примечательно, что многие винят в проблеме катализатора производителя, однако блогер считает, что винить надо автомобилистов, которые неправильно эксплуатируют машину. По словам обзорщика, они экономят на качестве топлива и свечей, что и приводит к поломкам. Также блогер напомнил, что катализатор начинает работать только когда прогреется после старта до 300 градусов. Еще катализатор можно вовсе удалить, заменив его на «паука».

У KIA Ceed 2016 года достаточно слабая шумоизоляция в салоне. Поэтому владелец авто отметил, что после покупки машины лучше сразу делать «шумку», чтобы получить максимум радости от универсала.

Продолжение... «Нива валит»: Максимальные возможности LADA 4x4 Urban 5D раскрыл эксперт Российский пятидверный внедорожник оценили при движении на дороге. О KIA Ceed в видео блогера также высказался автомеханик, который отметил, что мотор и подвеска у модели достаточно надежные, но им необходима своевременная замена расходников.

Приводной ремень мастер советует менять каждые 60-80 тыс. км. С таким же интервалом эксперт рекомендует менять «охлаждайку», а замену моторного масла делать каждые 10 тыс. км. Одновременно с маслом мастер советует менять и фильтры (воздушный и салонный). Свечи должны «ходить» не более 30 тыс. км (если используются бюджетные свечи).

Еще мастер порекомендовал использовать обычные дешевые резиновые сайлентблоки, которые в несколько раз дешевле и намного надежнее шарнирных сайнлентблоков. Ресурс пружин в универсале составляет 80-160 тыс. км, и зависит от режима езды. Если авто использовать в городе, то пружины прослужат дольше. Если же машину нагружать, ездить на ней, к примеру, на дачу, то ресурс пружин неизбежно сократится.