«Скорее жив, чем мертв»: О состоянии Renault Fluence за 100 тысяч рублей рассказал владелец

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Оказалось, что и не слишком старого «француза» можно приобрести по дешевке, но стоит приготовиться к дополнительным вложениям.

Блогер Денис Бондаренко рассказал, что ему достался Renault Fluence 1.6 2012 года выпуска, хозяин у автомобиля был один, и отъездить он успел уже 210 000 км. Обошелся он ему всего в 100 тысяч рублей, но продавец поставил низкую цену не просто так.

Состояние салона у автомобиля после 7 лет эксплуатации выглядит плачевно: потемневший от сигаретного дыма потолок, протертые и испачканные сиденья, грязные дверные карты, истертый руль и педали тормоза и газа. Кузов Renault Fluence тоже пострадал – по словам владельца, ремонту и покраске подлежат оба крыла, передний бампер, пороги. Кроме того, придется менять задние фонари, резину, ставить стойки передней подвески.

Перейдя к багажнику, владелец обрадовался, что он вместительный и черного цвета, а значит, его удастся легко почистить и покрасить: «Он скорее жив, чем мертв», – отметил автор.

Он сообщил, что у «Флюенса» не работает датчик ABS, некорректно отображается уровень топлива, есть проблемы с климат-контролем – все это тоже придется чинить. Владелец резюмировал, что список предстоящих переделок огромный. «Может показаться, что я зря в это влез», – отметил он и добавил, что все равно постарается сделать из «Рено» «конфетку».