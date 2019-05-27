«Не для форсажа, а для экономии»: Владельцы Hyundai Creta рассказали, стоит ли ставить ГБО

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Минусы газобаллонного оборудования ничтожны по сравнению с плюсами.

На одном из тематических форумов автомобилисты рассказали, стоит ли ставить ГБО на кроссовер Hyundai Creta. Началось всё с того, что один «кретавод» пожаловался на высокий расход топлива «корейца».

Отмечается, что 1,6-литровый мотор с АКПП потребляет в городе 12 литров на 100 км. До этого автомобилист ездил на Hyundai Elantra – она «кушала» 8-9 литров. Поэтому автомобилист задумался об установке ГБО, но его пугают рассказы о том, что двигатель через 50 000 – 70 000 км просто «сдохнет».

В комментариях «кретаводу» посоветовали переводить кроссовер на газ и не даже не сомневаться. «Хают газ те, кто не ездили на нем, либо те, кто по своей жадности попали на ремонт», – комментируют в сети. Отмечается, что главное – не экономить и установить качественное оборудование – только когда Hyundai Creta будет приносить желаемые плоды.

Что касается уменьшения мощности на газе, автомобилисты отмечают, что потеря тяги не сильно ощущается. «Тяга такая же, как на бензине, может чуть слабее на верхах, но ты ставишь ГБО не для форсажа, а для экономии», – написал один из пользователей.

Владельца Hyundai Creta напугали разваливающимся катализатором и задирами в цилиндре. Однако в сети его успокоили и заверили, что такие страшилки рассказывают всем, вне зависимости от того, стоит ли ГБО. Более того, в современном оборудовании ставят множество фильтров. «От бензина быстрее засорится», – отметил ещё один «кретавод».

«Газ – это отличная альтернатива дорогому бензину, который в июне ещё дико подорожает. Ставь газ и будет тебе счастье», – подытожили в сети.