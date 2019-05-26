Испытание грязью: Военную технику и «мажорные» внедорожники сравнили в действии

Сегодня, 20:00

Современные технологии в престижных внедорожниках Mercedes, JEEP, Toyota, Renault, Nissan и других марок бросили вызов устаревшим «простоте и надежности» военной автотехники УАЗ и ГАЗ, а также критическим условиям проходимости.

Популярный видеоблогер Алекс на YouTube-канале «Канал Не Тормози» осветил «жесткое рубилово»: внедорожную технику с повышенной проходимостью и надежностью Mercedes, JEEP Wrangler, Toyota Prada, Nissan, Renault Duster, УАЗ и ГАЗ сравнили не по «паспортным данным», «внешности», стоимости и престижу, а на деле – в суровых условиях настоящей «грязевой пашни». Также компанию «монстрам» составили и Chevrolet-Niva (сошла с дистанции раньше всех), китайский кроссовер SsangYong.

В ходе смелого и зрелищного эксперимента автор отметил один минус модифицированной тяжелой военной автотехники (имеется в виду «Урал» на базе ГАЗа): «если она завязнет, тянуть ее будет нечем».

Для 3-тонногоNissan Patrol заводненное раскисшее поле стало трудным и опасным испытанием – едва не увяз. Классическая «Нива», а также УАЗ «Патриот» показали хорошую мощь и проходимость. На «Вранглере» с шоссейной резиной решили вовсе не рисковать, хотя он все равно увяз в размякшей пашне. Volkswagen Amarok прошел «препятствие», но как-то «неуверенно». Автора удивило, что еще одна «Нива» на «шоссейке» достаточно легко преодолела препятствие и не завязла в грязи. А вот 5-литровому «Гелику» раскисшее грязевое «болото» далось нелегко, в отличие от 4-литрового УАЗа. ГАЗ как скорая помощь «вытягивал» всех, фактически «не замечая» топкой грязи.