Новый кроссовер от Tata станет конкурентом Hyundai Creta

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Tata Motors работает над созданием нового пятиместного кроссовера, который получит имя Blackbird. Индийская компания рассчитывает потеснить многочисленных соперников, в том числе «Крету».

Не так давно в сети появились первые рендеры Tata Blackbird. Судя по изображениям, в дизайне модели применят решения, позаимствованные у Altroz и Harrier. В частности, новый автомобиль получит узкую радиаторную решётку, изогнутые полосы светодиодных ДХО, защиту переднего бампера и рейлинги серебристого цвета.

Скорее всего, индийский кроссовер оснастят 1,5-литровым дизельным мотором, который на модели Nexon имеет турбонаддув. При этом Tata Blackbird будет доступен и с бензиновым «атмосферником». Покупатели смогут выбрать между механической и автоматической коробкой передач.

Отметим, что сегмент SUV является одним из самых конкурентных на автомобильном рынке. Тем не менее в Tata Motors надеются, что их новинка станет популярнее Nissan Kicks, Renault Duster, будущего кроссовера Kia SP2i и даже Hyundai Creta. В продажу новинка от Tata поступит в конце 2020 года либо в начале 2021 года, в модельном ряду компании она займёт место между Nexon и Harrier.