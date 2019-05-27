Полная деградация: Блогер назвал «Ниву» последним настоящим внедорожником

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Большинство современных внедорожников давно перестали быть «вездеходами», и превратились в городские авто, которым бездорожье больше не по силам. И только неказистая LADA 4x4 осталась верна канонам.

Автоэксперт Андрей Лапочкин на своем YouTube-канале раскритиковал современные кроссоверы, которые из внедорожников стали автомобилями, пригодными только для ненагруженной езды по городским асфальтированным дорогам. Улучшилась лишь внешность. В частности, популярный блогер сравнил Renault Duster, Suzuki Jimny и народную любимицу «Ниву», отметив, что иностранные, как, впрочем, частично отечественные внедорожники деградируют.

По мнению эксперта, чем больше в современных моделях появляется электроники, тем более они деградировали. Электроника хороша для города, но не выдержит нагрузки бездорожья. Даже популярная антиблокировочная система ABS и езда по пересеченной местности – понятия несовместимые. Даже «сюзуководы», которым нужен именно внедорожник, избавляются от ABS. А последние модели «Джимни» снова начали избавляться от «кнопочек» и обзавелись надежными рычагами управления мостами. Среди частых проблем у «Дастеров», на которых пытались покорять пересеченную местность и броды, отмечается обрыв проводов, повреждения проводки, окисление контактов, сбои электроники.