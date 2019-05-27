«Не красивый, не быстрый, не эргономичный»: Почему Renault Duster все еще популярен – выяснил блогер

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Автор осмотрел новый Renault Duster и попытался понять, почему в 2019 году при таком количестве недостатков он все равно остается одним из самых популярных паркетников среди российских покупателей.

Как заявил ведущий канала Wheel Drive, внешность Renault Duster «крайне специфична, если не ужасна». Огорчил блогера механизм раскладывания боковых зеркал «Дастера» – он отметил, что ими можно сломать руку.

Эргономика салона Renault Duster автора тоже расстроила: это и управление печкой, находящееся за рычагом КПП, шайба полного привода, кнопки подогрева лобового стекла и эко-режима, расположенные еще ниже, за подстаканниками, управление зеркалами, находящееся под ручником – список можно продолжать. Неудачным решением оказались и элементы из глянцевого пластика, притягивающего пыль.

В поездке Renault Duster блогера не впечатлил: он по-прежнему оснащается старыми бензомоторами 1.6 и 2.0 либо дизелем, и старым 4-ступенчатым «автоматом», демонстрирующим в связке с двигателем очень слабую динамику. На серьезное бездорожье он тоже не рассчитан – максимум город и легкая грязь.

«Не красивый, не быстрый, не эргономичный», – так охарактеризовал Renault Duster ведущий. Но объяснил, что главным преимуществом кроссовера является его бюджетная стоимость от 700 тысяч рублей: на этом фоне и к недостаткам эргономики привыкнуть можно, и на дизайн закрыть глаза. Да и получить за небольшую цену высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник тоже приятно. «У Дастера просто нет конкурентов, он дешевле остальных», – подытожил блогер.