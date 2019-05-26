Легально скручен пробег? О необычной Renault Laguna рассказал блогер

Сегодня, 21:00

На одометре иномарки значится один пробег, но продавец заявляет, что в действительности машина проехала на 100 000 км меньше. Подтверждением его слов служит документ от официального дилера «Рено».

В одном из украинских автосалонов Renault всего за 8 800 долларов можно приобрести Laguna 2012 года с необычной историей. На приборной панели указано, что автомобиль проехал 198 000 км, но продавец уверяет, что реальный пробег не превышает 98 000 км. Посмотреть на странную иномарку решил блогер, снимающий ролики на канал DRIVE500.

Хозяин Renault Laguna показал документ от официального дилера, в котором сказано, что в данный автомобиль был установлен б/у блок ABS. Якобы после замены ABS на «приборке» «Рено» стал отображаться пробег более старой машины.

Вместе с тем состояние продаваемого авто далеко от идеального. Вся правая часть кузова перекрашивалась за исключением заднего крыла. В салоне в очень плохом состоянии сохранилась отделка на руле, сидениях и селекторе коробки передач. Выходит, что в Renault легально скручен пробег?

По словам блогера, из официальной базы данных французского автопроизводителя можно узнать, что в 2016 году реальный пробег этой машины составлял 81 000 км. Что было с автомобилем последние пару лет, остаётся только гадать.