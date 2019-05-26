25 гибридных моделей BMW будут представлены до 2025 года

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Баварский автоконцерн раскрыл грандиозные планы на ближайшие 6 лет по расширению и обновлению модельного ассортимента.

Согласно опубликованной пресс-службой BMW «дорожной карте», концерн взял курс на постепенную электрификацию и намерен до 2025 года представить 25 электрифицированных моделей, в основном построенных на базе уже имеющихся топливных вариантов. При этом из 25 новинок 12 моделей будут полностью электрическими.

В кампании BMW отмечают рост спроса на электрифицированные авто и, в частности, модели BMW. С момента серийного выпуска первого «гибрида» (BMW i3) прошло 6 лет, за которые электрифицированная линейка расширилась и нашла отклик у потребителей. С 2013 по 2019 год уже продано более 400 тысяч машин, и планируется до конца года достичь отметки в 500 тысяч.

Еще до конца 2019 года баварский концерн намерен представить несколько обновленных гибридизированных новинок, а именно X5 xDrive45e iPerfomance, 330e iPerfomance, 225XE Active Tourer iPerfomance и Mini Electric. В ближайшие годы появятся и iNEXT, а также модели i4 и iX3.