«Убийца» Mitsubishi Xpander: Toyota Avanza пользуется ажиотажным спросом

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Обновленный Toyota Avanza, который вышел на индонезийский рынок весной 2018 года, появился в Таиланде, где за короткое время вызвал ажиотажный спрос. Стоит сказать, что в Индонезии тоже зафиксирована бешеная популярность небольшого минивэна.

Рестайлинговый «Аванза» получил рамную конструкцию, небольшие отличия в плане внешности, расширенный список оснащения и улучшенный салон. Интересно, что в Индонезии Toyota Avanza после рестайлинга смогла потеснить ранее популярный Mitsubishi Xpander.

Подкапотное пространство японского однообъемника занимают двигатели объемами 1,3 и 1,5 литра с мощностью 92 и 104 «лошадки». Агрегаты приводятся в действие 5-скоростной МКПП и 4-секционной АКПП. В Таиланде за Toyota Avanza придется выложить 649 000 бат или 1 300 000 рублей. В Индонезии новинка обойдется в 820 000 рублей.