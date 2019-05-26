Идеальное состояние: Mercedes-Benz 190E 1986 года продают за 4 миллиона

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Всего 500 километров – именно такой пробег заявлен в объявлении о продаже популярного в 80-е годы немецкого седана.

Продавец Mercedes-Benz 190E не объяснил, почему у автомобиля такой маленький пробег. Возможно, это результат заводской обкатки, либо эксплуатации седана только «по праздникам». Но по фотографиям видно, что и внешнее состояние транспортного средства практически идеальное. Как отметил продавец, машина хранилась в помещении с климатической установкой.

Найти подобный «живой» экземпляр сейчас почти не представляется возможным. Это и стало причиной высокого ценника: владелец просит за «немца» 55 тысяч евро, что составляет примерно 4 миллиона рублей.

В 80-е годы 33-летний Mercedes-Benz 190E был популярной и хорошо продаваемой моделью. На него ставили 4-цилиндровый 134-сильный мотор объемом 2,3 литра, работающий в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой. Салон «Мерседеса» отделан кожей бежевого цвета, а в его оснащение входит люк, электростеклоподъемники, круиз-контроль и диски в 15 дюймов.