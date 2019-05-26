В Перу плотник построил деревянный Volkswagen Beetle на день рождения своей дочери

Сегодня, 18:00

Плотник Бьенвенидо Ортега из Перу самостоятельно построил модель легендарного Volkswagen Beetle с кузовом из дерева. На этом автомобиле он собирается 20 000 км, чтобы подарить его своей дочери в Нью-Йорке на 15-летие.

Еще 2 года назад Энели Ортега обратилась к своему отцу с просьбой подарить ей на 15 лет деревянный автомобиль. Первым авто, построенным перуанцем, была машина похожая на старый Chevrolet, но на нем удалось доехать только до Колумбии, но у него сломался двигатель. Перуанскому плотнику не удалось его быстро починить, потому он подарил машину своим друзьям и вернулся обратно.

Далее он решил построить машину на базе Volkswagen Beetle, который получил и мотор от него. Кузов машины изготовили из хинного дерева и выполнен в стиле 1968 года. Свой проект перуанец осуществлял в течение 9 месяцев с учетом того, что он работал только по выходным. В настоящее время Ортега уже приехал на деревянном Volkswagen Beetle до Флориды, но там у него опять сломался агрегат, который вскоре должны починить.