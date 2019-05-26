«Больше Соляриса, меньше Сонаты»: Hyundai Elantra 2019 оценил эксперт

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Корейский седан обладает всем, чтобы в будущем «взорвать» российский рынок.

Совсем недавно на российском рынке появился новый Hyundai Elantra, который в короткое время приобрел множество поклонников. Блогер с канала «Большой тест-драйв» внимательно осмотрел корейский седан и оценил его.

Что касается внешнего облика новой «Эланнтры», то передняя часть его сильно напоминает Audi A3, благодаря радиаторной решетке и форме светодиодных фар. Это можно объяснить еще тем, что над оформлением корейского седана трудился дизайнер Питер Шрайер, ранее работавший в Audi.

В задней части Hyundai Elantra 2019 модельного года ничего не осталось от Audi, но «корма» напоминает Chevrolet Cruze, если не считать примечательного логотипа модели. Боковая линия новинки тоже подверглась изменениям. «Больше Соляриса, меньше Сонаты», - оценил «корейца» эксперт.

Подкапотное пространство корейского седана занимает 2-литровый бензиновый атмосферный агрегат, выдающий 140 лошадиных сил, демонстрирующий завидную динамику при езде и экономичность. На 100 км в смешанном режиме Hyundai Elantra 2019 «съедает» 5,8 литров. Но при этом блогер указал на одно из слабых мест новой «Элантры», которым является примитивная и жесткая подвеска, из-за чего у автомобиля нет плавности хода на дороге.

Салон Hyundai Elantra новой генерации тоже поразил эксперта – передовой мультимедийный центр, обогрев руля, климат-контроль и круиз-контроль доставляют дополнительный комфорт, а сиденья позволяют удобно расположиться как пассажирам, так и водителю. Однако отсутствие подогрева лобового стекла является недостатком. В России за корейский седан 2019 года выпуска придется выложить от 1 200 000 рублей.