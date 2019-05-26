«Эталон проходимости среди «паркетников»: Renault Duster сравнили с первым SUV в России

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«Дастер» заслуженно считается одним из самых проходимых «паркетников», а первым авто такого класса, появившемся на российском рынке, была Honda CR-V. Как изменились кроссоверы за последние 20 лет, выяснили джиперы.

Заезд современного Renault Duster и Honda CR-V первого поколения на легком бездорожье показали зрителям на канале Палыч Live. Оба автомобиля оснащены 2,0-литровым моторами, но у «японца» двигатель мощнее: 150 лошадиных сил против 143.

Renault, как и его соперник, не имеет ESP, зато «Дастер» может похвастаться межосевой блокировкой. Honda CR-V получила автоматический полный привод без блокировок. Французский кроссовер оборудован «механикой», а у японского – автоматическая КПП.

Первым испытанием стала песчаная горка. Из-за отсутствия электронных помощников водителю японского автомобиля пришлось заезжать на возвышенность ходом, причём во время первой попытки он «поймал диагоналку». Однако Renault Duster сразу удалось покорить её на первой передаче.

Следующий холм тоже не сразу дался «Хонде», так как машина взяла слишком маленький разгон. В свою очередь её противнику хватило даже небольшого разгона, чтобы взобраться на вершину с первого раза. После этого владелец японского авто решил стравить колёса до 1,5 бар.

Чтобы окончательно выявить победителя, джиперы отправились на меловую горку, после которой шёл сложный рельеф. Honda CR-V очень достойно проявила себя во время этого испытания. Тем не менее победу отдали Renault Duster, который, по мнению автолюбителей, представляет собой «эталон проходимости среди «паркетников».