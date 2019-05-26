«Когда на ремонт нет времени»: Что нужно знать о подержанном Renault Fluence выяснил блогер

Сегодня, 10:48

Французский седан даже в подержанном варианте продолжает радовать автолюбителей своими параметрами.

Ранее Renault Fluence пользовался популярностью на российском рынке за счет свой дешевизны, но теперь его можно встретить только на вторичном рынке. Эксперт с канала «АВТО БУ» выяснил, что нужно знать о подержанном французском седане.

Renault Fluence увидел свет в 2009 году, а на российский рынок «француз» вышел через год и быстро нашел свою аудиторию. Подкапотное пространство «Флюенса» занимают 16-клапанные бензиновые «атмосферники» объемами 1,6 и 2,0 литра, выдающие 110 и 143 лошадиные силы. Помимо них предусматривается дизель объемом 1,5 литра с отдачей 105 «лошадок».

Первый агрегат отличается высоким уровнем надежности, а по достижению пробега в 60 000 км необходимо заменить ремень ГРМ и раз в 20 000 км придется поменять новые свечи, что обойдется недорого. Второй двигатель тоже надежный и обладает большим ресурсом, но цепной привод ГРМ прослужит недолго – через 150 000 км ее придется заменить.

Моторы работают вместе с МКПП и АКПП, но если «механика» достаточно долговечна и не доставит проблем, то «автомат» может преподнести неприятный «сюрприз» - во время езды коробка передач может перегреться, так как она не имеет температурного датчика. Позже вместо АКПП Renault Fluence получил вариатор, который сможет выдержать 200 000 км при аккуратном обращении. Обычно подержанный Renault Fluence покупают люди, ставящие во главу угла практичность и прагматичность, но при этом необходимо обратить внимание на кузов.

Часто внешний облик «Флюенса» со «вторички» характеризуется наличием сколов и «рыжиков» под ветровым стеклом. Салон французского седана достаточно износостойкий, а обивка сидений стирается лишь с течением времени. Блогер отметил, что Renault Fluence с пробегом выбирают люди, желающие обладать долговечным и не «ломучим» автомобилем. «Когда на ремонт нет времени», - оценил французский седан автор видео.