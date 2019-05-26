«Теперь окончательно решил не брать таз»: В сети обсудили недостатки LADA Vesta SW после месяца эксплуатации

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Пользователи посчитали плохим показателем то, что владельцу LADA Vesta SW пришлось выполнить столько доработок всего за месяц эксплуатации автомобиля.

Блогер Юрий Густав рассказал, что в первую очередь сделал шумоизоляцию приборной панели, которая до этого издавала скрипы, и рамки магнитолы. Также он снял все шильдики с надписью LADA Vesta с двери багажника, поскольку в них скапливалась грязь, а смывать ее оттуда проблематично.

Владелец пожаловался на слишком тонкий уплотнитель двери «Весты», который почти не защищает стыки и пороги от пыли и грязи. Он сообщил, что собирается решать эту проблему наклеиванием дополнительного D-образного уплотнителя по контуру двери. Для защиты лакокрасочного покрытия владелец приобрел специальный полироль с воском. Также автор приобрел ветровики, поскольку в дороге, по его словам,«сильно продуло шею».

Пожаловался хозяин «Весты СВ» и на слабые заводские шины: на одной из них уже образовалась небольшая выемка после того, как он случайно зацепил ее бордюром. «Как поролон», – прокомментировал качество резины автор.

Владелец уточнил, что за месяц LADA Vesta SW успела «пробежать» 2300 км. Расход топлива за это время составил 9,3 л на 100 км по городу, масло осталось на том же уровне, что и при покупке. В целом, как сообщил автор, у него пока остались только самые положительные впечатления от покупки «Весты».

Некоторые пользователи в комментариях нелестно отозвались о LADA Vesta SW, ведь за такой короткий срок в ней пришлось столько всего переделывать, ремонтировать и додумывать. «Теперь окончательно решил не брать таз», – написал один из подписчиков. «Бедняги сами себе придумывают проблемы, в машине ничего делать не надо с завода», – добавил другой комментатор.