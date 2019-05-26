«Топ для тех, кто никуда не спешит»: Достоинства Hyundai Tucson 2019 обозначил эксперт

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По словам обзорщика, именно «Тушканчик» подойдёт тем людям, кто устал от Hyundai Creta и хочет машину классом выше.

Для своего YouTube-канала Z Drive популярный блогер раздобыл Hyundai Tucson 2019 года выпуска с классическим бензиновым мотором и максимальной комплектацией. Начать свой обзор автор видео решил с багажного отделения корейского кроссовера. Водитель убрал удобную шторку с вырезом для руки, после чего начались приятные сюрпризы, поскольку багажник автомобиля оказался крайне функциональным.

«Hyundai делает автомобили более продуманно, чем всё остальные! Японцы, немцы, даже китайцы – и рядом не стоят», – восторгается автолюбитель, перечисляя достоинства Hyundai Tucson. Тут есть и разнообразные проушины, в которых можно закрепить различные емкости, присутствует и максимально удобный органайзер, розетки, полноразмерная запаска – всё это, как для не самого дорогого кроссовера, блогер очень хвалит.

Интерьер салона отличается разнообразием премиальных «фишек», которых не достаёт большинству конкурентов Hyundai Tucson в своём сегменте. В первую очередь, обзорщик восхитился пластиковым накладкам на передние сиденья, сделанным для того, чтобы задние пассажиры не «массировали» спину водителя во время езды. Ещё одна полезная опция – наличие блока управления климатом, в котором присутствует пара USB-розеток.

Впрочем, не обошлось и без недостатков – высоким пассажирам будет не очень комфортно на заднем сиденье Hyundai Tucson, и водитель считает, что колени могут уставать оттого, что им постоянно придется упираться в ту самую пластиковую накладку. Наконец, автомобилист перешел к основному «блюду» – вывел кроссовер на скоростную трассу и испытал его управляемость и динамику.

Скоростные характеристики бензинового Hyundai Tucson выдающимися назвать очень трудно, ведь он не предназначен для совершения резких «гоночных» маневров или соревновательных заездов с другими машинами. При этом, в качестве семейного кроссовера, «Тушканчик», по словам блогера, подойдет едва ли не идеально: «Топ для тех, кто никуда не спешит».