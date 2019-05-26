«Немцы» снова впереди: ТОП-10 коррозиеустойчивых автомобилей со «вторички» назвали эксперты

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Рейтинг разделился на две категории: на машины 2002-2003 и 2004-2005 годов производства.

Шведские специалисты назвали самые коррозиеустойчивые автомобили, которые смело можно покупать на вторичном рынке. Среди пятерки лидеров оказалось 4 немецких авто. Говоря о моделях, увидевших свет в 2002-2003 годах, беспроблемными можно назвать Opel A4 и Volkswagen Gold. Оба «немца» практически не страдают от ржавчины при правильном ухоже.

Следом за ними расположился ещё один Opel – прославленная Astra отличается чуть меньшей устойчивостью к воздействию коррозии. В пятерке лидеров оказались и Mercedes C-Class вместе с Volvo 70, а в ТОП-10 коррозиеустойчивых автомобилей со «вторички» попали также Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Micra, Saab 9-5 и Mitsubishi Carisma.

Что касается автомобилей, выпущенных в 2004-2005 году, здесь ситуация изменилась, но не сильно. Хвалят эксперты Citroen C5, Opel Astra и Nissan Micra, в то время как сильнее всего ржавеют Toyota Corolla, Ford Focus и KIA Picanto – данные модели обнаружить на вторичном рынке без множества характерных «рыжиков» по кузову практически нереально.