В сети появились шпионские фотографии нового Mercedes-AMG GLB 45

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На просторах интернета появились первые шпионские фотографии Mercedes-AMG GLB 45, который запечатлели во время прохождения дорожных тестов. Эксперты отметили, что новинка сильно напоминает Mercedes-Benz A45 и в основу ее легла та же архитектура.

Распознать новый Mercedes-AMG GLB 45 удалось только по форме задней части кузова новинки, скрытый под камуфляжем. Новый автомобиль обзавелся крупными вырезами для четырехточечных клапанов выпуска. Между ними расположился диффузор, а на крыше появился спойлер, указывающий на увеличенную мощность машины.

По всей видимости, под капотом немецкой новинки разместится доработанный турбомотор объемом 2,0 литра, но его мощность пока засекречена. При этом сообщается, что может появиться «заряженная» версия «немца». Дебют Mercedes-AMG GLB 45 состоится в ближайшее время, а на рынке новинка появится не раньше 2020 года.