1,8-миллиона за премиального «китайца»: Паркетник Hongqi HS5 поможет марке увеличить продажи

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По крайней мере, в этом убеждены представители компании FAW, заявившие, что возлагают на новый роскошный кроссовер большие надежды.

Бренд Hongqi, до недавнего времени занимавшийся лимузинами для высших чинов Китая, с недавних пор начал позиционировать себя, как марка для любителей доступных автомобилей премиального сегмента, потому одной из первостепенных задач китайской компании является выпуск модели, которая не только увеличит продажи, но и поможет Hongqi стать более узнаваемой и массовой.

И кроссовер Hongqi HS5 подходит для этого, как нельзя лучше. Позиционируя себя, как удешевленного конкурента для Volkswagen Tiguan и Jeep Cherokee, автомобиль получил оснащение, соответствующее премиальным кроссоверам. Под капотом у него расположится турбомотор на 2,0 литра, выдающий впечатляющие 224 лошадиных силы, а в качестве трансмиссии будет предложена автоматическая коробка передач на 6 скоростей.

Стоимость Hongqi HS5 официально неизвестна, а старт продаж в Китае запланирован уже на лето этого года. Предполагается, что за премиального «китайца» нужно будет отдать от 29 до 39 тысяч долларов (1,8-2,4 миллиона рублей) в зависимости от выбранной комплектации.