Начались продажи новой генерации паркетника Chevrolet Captiva

Сегодня, 14:55

Американский концерн General Motors совместно с китайским брендом SAIC запустил в тестовом режиме сборку следующего поколения крупноразмерного кроссовера.

На данный момент производство паркетника Chevrolet Captiva налажено на мощностях завода в Индонезии, при том, что на авторынке этой страны уже присутствует «клон» нового «американца», под названием Wuling Almaz. Примечателен тот факт, что сам Chevrolet Captiva также является своеобразной копией – собирается он на базе китайского кроссовера Baojun 530.

Впрочем, внешне данные автомобили отличаются друг от друга наличием фирменных эмблем и иным дизайном радиаторной решетки – у американского паркетника она имеет лаконичный, классический вид. При этом дополняют переднюю часть Chevrolet Captiva внушительных размеров бампер, в котором и располагаются дневные ходовые огни – в узких щелочках на капоте расположены лишь поворотники.

Интерьер у Captiva уже сильнее походит на Baojun 530 – разве что «американцу» положена мультимедийная система подороже и переработанная приборная панель. Под капотом обновленного Chevrolet Captiva расположится турбомотор на 1,5 литра, выдающий 147 «лошадей» и 230 Нм крутящего момента. Продажи серийной версии кроссовера начнутся в Южной Америке и Тайланде.